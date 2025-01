Brianzoli in vantaggio con Maldini poi la rimonta della squadra di Italiano

Il Bologna, reduce da una sconfitta e due pareggi, torna al successo, il primo del 2025, superando in rimonta al ‘Dall’Ara’ per 3-1 il Monza che resta fanalino di coda del campionato. I lombardi si portano in vantaggio al 4′ con Daniel Maldini che sfrutta un assist di Curria per poi subire la reazione dei rossoblù che pareggiano al 22′ con Castro su traversone di Orsolini per poi operare il sorpasso con Odgaard al 34′ con un preciso diagonale. Nella ripresa la squadra di Italiano gestisce senza troppi rischi e Orsolini blinda il match al 69′ calando il tris. Il Bologna sale a 33 punti portandosi momentaneamente al sesto posto in classifica scavalcando Milan e Fiorentina. Il Monza resta a 13 punti.

