Acque mosse in casa Inter dove Frattesi spinge per andar via e tornare a Roma. Ronaldo rinnova con l'Al-Nassr, pronto un altro contratto faraonico

L’avventura di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli è ormai ai titoli di coda. L’ala georgiana firmerà infatti per il Psg nelle prossime ore. Secondo i media francesi i due club hanno raggiunto un accordo e stanno ultimando le ultime formalità. Questa volta è davvero fatta. In queste ore i due club stanno scambiandosi i documenti regolamentari e il giocatore attende il via libera del Napoli per prendere l’aereo in direzione Parigi. Secondo i rumors, la somma versata dal club parigino dovrebbe aggirarsi sui 75 milioni di euro compresi i bonus. Si prevede che l’ala georgiana firmerà un contratto di quattro anni e mezzo nella capitale francese.

L’annuncio di Conte

La svolta si è avuta nel weekend quando anche l’allenatore del Napoli Antonio Conte è uscito allo scoperto annunciando che “Kvara ha chiesto di essere ceduto” e ammettendo di essere “deluso”. L’ala georgiana lascia Napoli dopo due anni e mezzo, culminati con lo storico scudetto del 2023.

Chi sostituirà Kvaratskhelia

Con un tesoretto notevole da spendere, il Napoli si sta già muovendo per trovare il sostituto di Kvaratskhelia e il nome preferito da Conte è quello di Alejandro Garnacho. I dirigenti azzurri sarebbero già in contatto con l’entourage del talentuoso giocatore sudamericano, anche se secondo i media britannici ad oggi il Manchester United non ha avuto alcun contatto formale con il Napoli. Ma lo United non vuole vendere Garnacho e solo un’offerta enorme potrebbe convincere il club inglese a prenderla in considerazione. Un Napoli comunque attivissimo sul mercato, visto che l’alternativa a Garnacho sarebbe stata individuata in Dan Ndoye, attaccante classe 2000 del Bologna e della Nazionale svizzera. P

Per il centrocampo è già arrivato il dal Bournemouth Philip Billing, mediano dal grande fisico adatto alle caratteristiche del gioco di Conte. Per la difesa il nome caldo resta quello di Danilo, che sta trattando la rescissione con la Juventus.

Calciomercato in casa Juve, in arrivo Kolo Muani

E a proposito dei bianconeri, nelle prossime ore dovrebbero essere finalizzati i primi due acquisti di questo mercato di gennaio. Dal Vitoria Guimaraes è in arrivo il terzino destro Alberto Costa, mentre per l’attacco sono ore decisive per Randal Kolo Muani. La Juventus avrebbe raggiunto un accordo di massima per un prestito dell’attaccante francese dal Paris Saint-Germain. Sulle tracce del giocatore ci sarebbero però anche Arsenal e Tottenham. Secondo i media francesi il Paris attende di avere una visione globale di tutte le proposte prima di prendere una decisione. Lo stesso sta facendo, da parte sua, il nazionale francese: sta cercando di capire con chi sarà d’accordo il club prima di decidere il nome della sua futura destinazione.

Inter, Frattesi spinge per tornare a Roma

Altro nome caldissimo di cui si parla in queste ore è quello di Davide Frattesi, il centrocampista spinge per lasciare l’Inter e tornare alla Roma ma gli infortuni di Hakan Calhanoglu ed Henrix Mkhitaryan costringono Simone Inzaghi a bloccare il trasferimento. Per questo la richiesta altissima di Beppe Marotta alla Roma: 45 milioni di euro.

Ronaldo rinnova con l’Al-Nassr: contratto faraonico

Guardando all’estero, l’Al Nassr ha raggiunto un accordo con Cristiano Ronaldo per estendere il contratto dell’attaccante portoghese fino al 2026. Il rinnovo è legato ad un sostanziale aumento di stipendio, a quanto si dice, di oltre 200 milioni di euro, che lo rende il calciatore più pagato al mondo. La notizia è stata riportata dal media saudita Al Khabar e confermata da diverse media portoghesi. Ronaldo ha segnato 17 gol in 20 presenze in questa stagione, e Al Nassr continua a fare affidamento su di lui per i successi futuri.

La nuova vita di Karius

Più di sei anni dopo che una disastrosa finale di Champions League ha fatto precipitare la sua carriera, l’ex portiere del Liverpool Loris Karius sta cercando un nuovo inizio in un club tedesco leggendario ma in crisi. Il 31enne si è unito alla squadra di seconda divisione tedesca dello Schalke con un contratto fino alla fine della stagione. I suoi errori nella finale di Champions del 2018 hanno contribuito a far perdere il titolo europeo al Liverpool, nella sconfitta per 3-1 contro il Real Madrid. I medici dei Reds rivelarono successivamente che l’attuale compagno della giornalista Diletta Leotta aveva subito una commozione cerebrale durante la partita.

