Asllani di nuovo in regia per sostituire Çalhanoğlu, Zielinski al posto di Mkhitaryan

L’Inter questa sera scende in campo contro il Bologna. I Nerazzurri a San Siro, alle 20:45, affrontano la squadra di Italiano per recuperare il match della 19a giornata di Serie A.

Inter-Bologna, la probabile formazione di Inzaghi

Inzaghi, di fronte all’indisponibilità di Çalhanoğlu e Mkhitaryan, out entrambi per infortunio, schiererà Asllani in regia, affiancato da Zielinski e Barella. In difesa molto probabilmente ci saranno Bastoni, De Vrij e Darmian davanti a Sommer. In fascia tornano Dumfries e Dimarco mentre l’attacco verrà guidato dalla coppia Lautaro-Thuram.

Inter-Bologna, la probabile formazione di Italiano

Per i Rossoblù si prospetta un 4-2-3-1 con Dallinga unica punta. Skorupski tra i pali, Holm, Beukema, Casale e Miranda in difesa; Freuler e Pobega la coppia di centrocampo dietro al tridente Orsolini, Ferguson, Dominguez.

