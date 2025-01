“Vicenda falconiere? È finita che abbiamo rescisso il contratto per violazione del codice etico“. Così Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, commentando all’esterno della Camera dei Deputati il licenziamento del falconiere della squadra, Juan Bernabé, a seguito del video pubblicato sui suoi social. “Se ne ero a conoscenza? No. Se lo avessimo saputo naturalmente lo avremmo impedito”, aggiunge il patron biancoceleste, che poi sottolinea come questo non danneggerebbe l’immagine del suo club in quanto “la Lazio parla con i comportamenti e lui non è un dipendente della Lazio, fino a prova contraria è un fornitore”. Lotito specifica però che proprio perché “ha violato il codice etico, è prevista la rescissione del contratto, sia per lui che per il medico”. “E per l’aquila? Lo vedremo – risponde il senatore forzista – troveremo le soluzioni. Si fa come si è sempre fatto”. “Nella vita tutti utili e nessuno indispensabile“, chiosa infine Lotito, che conclude: “Se mi ha fatto sorridere o arrabbiare? Che sorridere, certo che mi ha fatto arrabbiare“.

