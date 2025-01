La squadra di Sergio Conceiçao sale a quota 31 punti in classifica, a -5 dalla zona Champions

Terza rimonta in quattro partite per il Milan di Sergio Conceiçao, che si impone per 2-1 in casa del Como nel recupero della 19/a giornata. Dopo i ribaltoni contro Juve e Milan in Supercoppa, il deludente pari con il Cagliari in campionato, i rossoneri portano a casa tre punti pesantissimi in riva al lago grazie a due reti dei suoi uomini simbolo: Theo Hernandez e Rafa Leao. Una vittoria sofferta ma che consente al Milan di issarsi momentaneamente in settima posizione con 31 punti in classifica, a -5 dalla zona Champions. Al Como non basta il gol all’esordio del nuovo acquisto Diao, i lariani restano impantanati in zona retrocessione con 19 punti alla pari di Parma e Verona.

Nel Milan, Conceiçao rispolvera Bennacer a metà campo con Tomori confermato in difesa. In avanti il tridente formato da Pulisic, Morata e Leao. Nel Como, Fabregas è privo di Sergi Roberto e con Nico Paz in panchina, in attacco gioca l’ex Cutrone con Diao e Strefezza a supporto. Primo tempo giocato a ritmi elevati, con i lariani due volte pericolosi in avvio con Strefezza e Diao. Il Milan replica con Reijnders fermato da Butez in uscita. Nel finale di tempo ancora Como vicinissimo al gol con Strefezza che davanti a Maignan cerca una giocata a metà tra un tiro e un cross basso sul secondo palo per Cutrone invece di calciare.

In avvio di ripresa Conceiçao manda in campo Musah per il deludente Bennacer, Abraham per Morata e Jimenez per Pulisic. Ed è proprio lo spagnolo a sfiorare il vantaggio in contropiede dopo pochi minuti, sul suo tiro respinto dal portiere Reijnders prova la sforbiciata con palla alta. A sbloccare il risultato, però, al 60′ è il Como con un gran gol del neo acquisto Diao. L’attaccante è bravo a sorprendere Theo e a battere Maignan con un sinistro rasoterra sul primo palo. La reazione del Milan non si fa attendere e al 71′ proprio Theo si fa perdonare firmando il pareggio con un sinistro svirgolato in area che diventa un pallonetto a sorprendere Butez. Il Como accusa il colpo e al 76′ il Milan passa in vantaggio con un guizzo di Leao, che parte alle spalle della difesa lariana e con un delizioso pallonetto supera il portiere in uscita. Nel finale un super Maignan blinda la vittoria rossonera con una super parata di piede su Cutrone. Al triplice fischio dell’arbitro un po’ di nervosismo sfocia in un mezzo parapiglia in mezzo al campo, ma senza conseguenze.

