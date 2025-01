Il nuovo numero uno del Grifone: "Un onore essere il Presidente del Club più antico d'Italia"

Il Genoa Cfc comunica che in data odierna si è riunito il Consiglio d’Amministrazione e ha deliberato la nomina di Dan Sucu come nuovo Presidente del Club.

Sucu: “Un onore essere il Presidente del Club più antico d’Italia”

“È un onore essere il Presidente del Club più antico d’Italia – dichiara il Presidente Dan Sucu – è una carica che richiede grande responsabilità, e ho intenzione di svolgerla al meglio, con tutto il tempo e le energie necessarie. Con il nostro investimento siamo entrati nel Club per aiutarlo a raggiungere la giusta stabilità, e sono certo che opereremo con efficienza per continuare a crescere, lavorando quotidianamente con chi è in Società da prima e ha fatto ottime cose, nel segno della continuità”. “Ho avuto modo di vivere da vicino l’amore e il calore dei Genoani – prosegue – e posso garantire che è un’esperienza indescrivibile. Non vedo l’ora di iniziare questo percorso in una realtà così affascinante e unica”.

Zangrillo: “Resto nel Cda con entusiasmo e spirito di servizio”

“Carissimi Genoani, è stato un privilegio e un onore essere il vostro Presidente – è la dichiarazione di Alberto Zangrillo – Il nostro nuovo Presidente, mr. Sucu, mi ha chiesto se volessi rimanere all’interno del Consiglio di Amministrazione del Genoa. Ho accolto il suo gentile invito con entusiasmo e spirito di servizio. Vi abbraccio con affetto e riconoscenza”.Il Consiglio d’Amministrazione è composto da Dan Sucu (Presidente), Andres Blazquez (Executive Member), Flavio Ricciardella (Executive Member), Alessandro Giudice, Cosmin Golea, Razvan Rat e Alberto Zangrillo.



