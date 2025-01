Il trentacinquenne ha raccontato di aver ricevuto offerte di club della Champions League ma di averle rifiutate

L’ex capitano del Milan e della Danimarca Simon Kjaer si è ritirato formalmente dal calcio giocato nonostante le offerte di continuare a giocare da quando ha lasciato il club rossonero come free agent l’anno scorso.

Kjaer sarà forse meglio ricordato come il capitano che si è precipitato in aiuto di Christian Eriksen e poi ha guidato i compagni di squadra nel proteggerlo dalla vista in campo dopo che il regista è crollato a causa di un arresto cardiaco durante una partita del campionato europeo nel giugno 2021. Kjaer ha anche consolato la compagna di Eriksen in campo. Kjaer, insieme alla squadra della Danimarca e allo staff medico, ha poi vinto il premio Fifa Fair Play per le loro azioni a Copenaghen. Eriksen ha ripreso la sua carriera con la Danimarca e ora con il Manchester United, e solo il suo record di 140 presenze supera le 132 di Kjaer nella storia della nazionale danese.

Il trentacinquenne Kjaer ha detto all’emittente danese TV2 di aver avuto la possibilità di firmare per club della Champions League ma di non aver ricevuto l’offerta “una volta nella vita” per continuare la sua carriera. Difensore centrale duro, Kjaer ha iniziato con il club danese del Midtjylland e in seguito ha giocato in Italia, Spagna, Germania, Francia e Turchia. Ha vinto un titolo di Serie A con il Milan nel 2022.

