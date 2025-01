L'ex calciatore e allenatore della Fiorentina è mancato

E’ morto all’età di 80 anni Aldo Agroppi, ex calciatore e allenatore. Opinionista Tv, è stato per anni un’icona del calcio italiano.

Il decesso è avvenuto questa mattina all’ospedale di Piombino, in provincia di Livorno, dove Agroppi era nato il 14 aprile del 1944 e dove l’ex allenatore era ricoverato da qualche giorno.

Camera ardente a Piombino dalle 11

Da quanto si apprende l’ex giocatore di Torino e Genoa ed ex allenatore della Fiorentina Aldo Agroppi era stato ricoverato qualche giorno fa in ospedale a Piombino, cittadina che gli aveva dato i natali, per una polmonite bilaterale. Lascia la moglie Nadia e i figli Nilio e Barbara. In questi minuti la salma sta per essere portata alla sede del commiato della Pubblica Assistenza di Piombino, dove si potrà dare l’ultimo saluto all’ex bandiera granata a partire dalle 11 di stamani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata