Prima di un volo tra Roma e Tel Aviv il calciatore sarebbe stato ammanettato e portato fuori dall'aereo

Ha dell’incredibile la vicenda che ha visto protagonista il giorno di Natale il calciatore belga Stephane Omeonga, con un passato in Italia nell’Avellino, nel Genoa e nel Pescara, attualmente tesserato per il Bnei Sakhnin nella Serie A israeliana.

Il racconto su Instagram

E’ stato lo stesso Omeonga a raccontarlo in un lungo post su Instagram condito da un visto emblematico. “Il 25 dicembre sono stato vittima della brutalità della polizia. Durante un volo tra Roma e Tel Aviv, dopo essere salito sull’aereo e aver preso il mio posto – racconta Omeonga – uno steward mi ha avvicinato per un presunto problema con i miei documenti e mi ha chiesto di lasciare l’aereo. Fiducioso della validità dei miei documenti, con calma gli ho chiesto che tipo di problema”.

A quel punto gli steward “hanno chiamato la polizia, sono stato ammanettato e rimosso con la forza dall’aereo. Una volta fuori dall’aereo, lontano dalla vista dei testimoni, la polizia mi ha gettato violentemente a terra, mi ha picchiato, e uno di loro mi ha premuto il ginocchio contro la testa”. Quindi scrive ancora Omeonga su Instagram “sono stato poi portato in aeroporto in un veicolo della polizia, ammanettato come un criminale. Arrivata un’ambulanza, ma in stato di shock, non ho potuto rispondere alle domande dei sanitari. Poco dopo, ho sentito alla radio della macchina della polizia: ‘Ha rifiutato le cure mediche; va tutto bene’. Questo era del tutto falso, ho chiesto loro di portarmi in ambulanza con loro spaventato da quello che la polizia poteva farmi”. “Successivamente, sono stato messo in una stanza grigia, senza cibo né acqua, e lasciato in uno stato di totale umiliazione per diverse ore.

Denunciato per lesioni

Al mio rilascio, ho appreso che un agente di polizia aveva sporto denuncia contro di me per lesioni presumibilmente causate durante l’arresto – prosegue – anche se ero ammanettato. Inoltre, ancora oggi, non ho ricevuto alcuna giustificazione per il mio arresto”. “Come essere umano e come padre, non posso tollerare alcuna forma di discriminazione. Questo arresto è solo la punta visibile dell’iceberg. Molte persone che mi somigliano non riescono a trovare lavoro, non hanno accesso ad abitazioni, o non possono partecipare agli sport che amano, semplicemente perché sono neri. Dobbiamo restare uniti e alzare la voce per educare coloro che ci circondano – colleghi, vicini e amici – su questo tema che affligge la nostra società e ne ostacola il progresso”, conclude l’ex giocatore del Genoa.

