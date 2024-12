I lariani scavalcano i salentini in classifica

Il Como batte il Lecce per 2-0 e scavalca i salentini in classifica. Decidono le reti di Nico Paz al 49′ e il raddoppio di Patrick Cutrone al 79′. La squadra di Giampaolo scivola così a 2 punti dalla zona retrocessione mentre i ragazzi allenati da Fàbregas respirano in classifica salendo a 18 punti.

