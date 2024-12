L'Hellas espugna il Dall'Ara dopo una gara ricca di emozioni

Il Verona batte il Bologna al Dall’Ara per 2-3 portandosi a 18 punti dietro il Como. Il Bologna passa in vantaggio al 20′ con una rete di Dominguez. Pareggio al 38′ con un gol di Sarr, poi l’Hellas passa in vantaggio al 47′ del primo tempo con Tengstedt. Dominguez al 58′ riporta sopra i bolognesi, che però tornano sotto con un autogol di Castro al 88′. Il Bologna resta così a 28 punti.

