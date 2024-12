Il 50enne di Coimbra prende il posto dell'esonerato Fonseca

Dalla vittoria dello Scudetto con la Lazio da calciatore alla panchina del Milan. E’ la parabola di Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição, noto semplicemente come Sergio Conceição, da oggi nuovo tecnico del club rossonero dopo l’esonero del suo connazionale Paulo Fonseca.

La carriera da calciatore con Lazio, Parma e Inter

Conceição è una vecchia conoscenza del campionato italiano, dove è approdato nel 1998 acquistato dalla Lazio per 15 miliardi di lire dal Porto (squadra con cui aveva vinto tre campionati nazionali ed una coppa di Portogallo). Con la maglia biancoceleste sotto la guida di Sven Goran Erikson ha vinto uno Scudetto, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Uefa, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. In totale Conceição ha giocato 70 partite con la Lazio segnando 7 gol. Passato nel 2000 al Parma insieme al centrocampista Matías Almeyda, nell’ambito dell’affare che porterà alla corte del presidente Sergio Cragnotti il bomber argentino Hernán Crespo, in gialloblù gioca 25 partite con 5 reti. Meno fortunata l’avventura con l’Inter, dove tra il 2001 e il 2004 disputa 42 gare con 1 solo gol. Gli ultimi anni di carriera lo vedono ancora nel Porto, poi allo Standard Liegi, in Kuwait con l’Al-Qadisiya e infine in Grecia con il Paok. Vanta anche 56 partite e 12 gol con la nazionale del Portogallo, con cui ha giocato un Europeo e un Mondiale.

Le esperienze da allenatore e la consacrazione col Porto

Da allenatore, dopo le prime esperienze con l’Olhanense e l’Academica, la squadra della sua città natale Coimbra, nel 2014 approda allo Sporting Braga con cui ottiene un quarto posto in campionato e una finale di Coppa di Portogallo. Nel 2016 Conceição sbarca a sorpresa in Ligue 1, al Nantes, dove resta una sola stagione perché arriva nel 2017 la chiamata del Porto. Con i Dragoes, l’ex laziale vince per tre volte il campionato portoghese (2018, 2020 e 2022), altrettante la Supercoppa e 4 volte la Coppa di Portogallo. In Champions League arriva per due volte ai quarti di finale nel 2020 e nel 2021, quando negli ottavi butta fuori la Juve di Cristiano Ronaldo. Nell’aprile del 2024, Conceição rinnova il proprio contratto con il Porto fino al 30 giugno 2028, ma poche settimane dopo si dimette in disaccordo con il nuovo presidente André Villas-Boas.

L’esordio in Supercoppa contro la Juventus

Ora la chiamata del Milan, dove sarà chiamato a risollevare una squadra in evidente difficoltà in campionato e contestata dai tifosi. L’esordio di Conceição sulla panchina del Milan avrà però un sapore speciale anche per un altro motivo: il 2 gennaio nella semifinale di Supercoppa in Arabia Saudita affronterà la Juventus, squadra nelle cui file milita il figlio Francisco.

