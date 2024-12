Si presenta solo il presidente uscente all'assemblea elettiva del 3 febbraio. Lotito non in lizza come consigliere

Gabriele Gravina è candidato unico alle elezioni della Figc che si terranno il 3 febbraio 2025 alle 11 presso il Rome Cavalieri – A Waldorf Astoria Hotel di Roma.

La Lega Serie A si sfila

La candidatura di Gravina, presidente in carica della Federcalcio, è stata accompagnata ai sensi dell’art. 24, comma 5 dello Statuto Federale da un documento programmatico sulle attività della Figc per il quadriennio olimpico 2025/2028 e dall’accredito di oltre la metà più uno dei delegati assembleari della Lega Serie B, Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti (Lnd), calciatori (Aic) e tecnici (Aiac). Manca dunque l’appoggio della sola Lega di Serie A del neopresidente Ezio Maria Simonelli.

Lotito non si candida come consigliere

Tra le candidature alla carica di Consigliere federale in rappresentanza della Lega Serie A nuovi nomi e vecchie conoscenze in via Allegri. Oltre a Francesco Calvo, Stefano Campoccia, Carlo Catte, Claudio Fenucci, Alessandro Ferrari, Giuseppe Marotta, Luca Martines, Luca Percassi, Paolo Scaroni, Saverio Sticchi Damiani, Francesco Terrazzani rispunta anche il nome dell’attuale amministratore delegato e vicepresidente vicario del Monza e storico ex dirigente del Milan Adriano Galliani. Non vi è, dunque, l’attuale consigliere federale e presidente della Lazio Claudio Lotito.

In rappresentanza della Lega Serie B Giovanni Carnevali e Giovanni Gardini mentre in rappresentanza della Lega Pro Daniele Sebastiani è candidato unico. Per la Lnd i candidati alla carica di consigliere federale sono Ilaria Bazzerla, Daniele Ortolano, Sergio Pedrazzini, Giacomo Fantazzini e Giuliana Tambaro. In rappresentanza degli atleti Davide Biondini, Sarà Gama, Valerio Bernardi, Umberto Calcagno mentre in rappresentanza dei tecnici Giancarlo Camolese e Silvia Citta. Per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti l’unica candidatura è quella di Luca Galea.

