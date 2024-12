La decide l'azzurro al 79esimo dopo una partita difficile per gli uomini di Conte

Giacomo Raspadori trascina il Napoli verso l’aggancio all’Atalanta in testa alla classifica di Serie A: con un gol dell’azzurro al 79esimo minuto i partenopei battono il Venezia per 1-0 nel match valido per la 18esima giornata di campionato.

La cronaca della partita

Nel primo tempo gli uomini di Conte non riescono a scardinare la difesa dei lagunari, protagonisti di una buona partita. Al 37′ Stankovic para un rigore a Lukaku provocato da un fallo di mano di Jay Idzes. Nel secondo tempo i partenopei alzano i giri del motore e al 79′ passano con Raspadori, subentrato ad Anguissa, abile a raccogliere un cross basso di Neres e a sparare a rete. La vittoria consente al Napoli di salire a 41 punti. Il Venezia resta penultimo a 13 punti.

