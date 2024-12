Al Tardini i padroni di casa vincono con gol di Valenti al 98'

Una rete di Valenti allo scadere del recupero vale la vittoria per il Parma nello scontro casalingo contro il Monza, in 10 dal 54′ per l’espulsione di Pablo Mari. La partita si sblocca nel secondo tempo con il rigore realizzato da Hernani che porta in vantaggio gli emiliani. All’85’ il pari di Pereira sembra salvare il sabato di Salvatore Bocchetti, subentrato ad Alessandro Nesta alla guida dei lombardi. Al 98′ (allo scadere del recupero) il raddoppio del Parma con Valenti che trova l’angolo giusto di testa sugli sviluppi di un corner. Un gol che consente ai gialloblu di salire a 18 punti in classifica. Il Monza, fanalino di coda, resta fermo a 10.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata