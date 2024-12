Colpo dei liguri al Castellani grazie alle reti di Badelj e Ekuban

Vittoria del Genoa 2-1 contro l’Empoli, nella gara valevole per la 18esima giornata di Serie A. Al Castellani succede tutto nel secondo tempo, con Badelj che porta subito avanti il Genoa. Al 54′ Esposito sbaglia il rigore e ne approfitta la squadra di Vieira, che trova il 2-0 con Ekuban. Al 74′ il gol di testa di Esposito riapre i conti, ma non basta. Sono quindi 19 i punti in classifica per entrambe le squadre che, al momento, si piazzano al 12esimo e 13esimo posto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata