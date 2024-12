La squadra di Guardiola non vince in Premier da inizio dicembre

Altro passo falso per il Manchester City. La squadra di Pep Guardiola non è andata oltre al pareggio casalingo, 1-1, contro l’Everton nel’ Boxing Day’ della Premier League. Padroni di casa avanti con Bernardo Silva, pareggio ospite con Ndiaye. Con questo pareggio il City si porta a 28 punti, l’Everton sale a 17. Il Manchester City recrimina per un rigore sbagliato da Erling Haaland a inizio ripresa. L’attaccante norvegese si è fatto ipnotizzare dal portiere degli ospiti, Jordan Pickford.

La squadra di Guardiola non vince in Premier da inizio dicembre, 3-0 al Nottingham Forest.

