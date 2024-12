I rossoblù scavalcano il Milan e agganciano la Juventus in classifica

Un solido Bologna si impone per 2-0 in casa del Torino, nell’anticipo della 17/a giornata di Serie A. Tre punti meritati per la squadra di Italiano, che ha dominato in lungo e in largo di fronte ad una squadra in piena crisi e a lungo contestata dalla tifoseria insieme al presidente Cairo presente in tribuna.

Il racconto del match

Primo tempo equilibrato, con diversi capovolgimenti di fronte e duri contrasti. Il Bologna ha la grande chance di sbloccare il risultato già dopo 8′ quando Castro si fa parare da Milinkovic-Savic un rigore concesso dall’arbitro dopo un contatto sospetto in area granata. Nella ripresa i rossoblu sfiorano a ripetizione il gol colpendo anche una traversa con Pobega. Poi al 71′ ci pensa l’olandese Dallinga a bucare la porta granata con un tocco sotto misura, su assist da sinistra di Miranda. Primo gol in maglia rossoblù per l’attaccante. Il Toro prova a reagire, ma all’80’ il Bologna trova il raddoppio proprio con l’ex Pobega. Il centrocampista batte Milinkovic con un destro al volo dal limite, che si infila tra le gambe di Dallinga e in mezzo a una selva di difensori granata. Rete convalidata dopo un lungo check del Var per valutare la posizione del centravanti olandese. Con questa vittoria il Bologna di Italiano scavalca di nuovo il Milan e aggancia momentaneamente la Juve a quota 28 punti. Cade di nuovo il Toro, mai pericoloso, che resta fermo a quota 19 punti a +5 sulla zona retrocessione.

