Gli scaligeri salgono a 15 punti posizionandosi al quint'ultimo posto

Il Verona supera al ‘Tardini’ il Parma per 2-3 e ottiene tre punti pesanti in chiave salvezza. Nella gara valida per la 16ma giornata di Serie A la squadra di Zanetti si porta in vantaggio con Coppola al 3′ subendo il pareggio dei padroni di casa con Sohm al 19′, nella ripresa a segno Sarr al 57′ e rete di Mosquera al 75′. Nel finale rete gialloblu ancora con Sohm per un ultimo assalto finale senza però trovare il pareggio. Gli scaligeri, reduci da quattro sconfitte consecutive salgono a 15 punti posizionandosi al quint’ultimo posto, raggiungendo proprio il Parma al secondo ko consecutivo dopo la sconfitta con l’Inter.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata