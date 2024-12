I partenopei tornano così al successo dopo il passo falso casalingo contro la Lazio

L’Atalanta tenta la fuga e il Napoli risponde. La squadra di Conte supera in rimonta per 3-1 l’Udinese e si mantiene nella scia della Dea a due lunghezze di distanza. Al ‘Bluenergy stadium’ friulani in vantaggio con Thauvin al 22′ che fa centro dopo il rigore che Meret aveva respinto allo stesso attaccante francese. Nella ripresa rete di Lukaku in contropiede al 50′, autorete di Giannetti al 76′ dopo un’azione in percussione di Neres, poi è Anguissa a calare il tris all’81esimo che resiste a Bijol e batte Sava. I partenopei tornano così al successo dopo il passo falso casalingo contro la Lazio e si portano a 35 punti, a +4 dall’Inter impegnato lunedì sera proprio contro la Lazio. L’Udinese, reduce dalla vittoria contro il Monza, resta a 20 punti, al nono posto.

