Alle 12 a Zurigo si deciderà il destino degli Azzurri. Ucraina, Turchia, Serbia, Svezia e Polonia le insidie dalla seconda fascia

La missione azzurra verso il Mondiale 2026 inizia ufficialmente Oggi da Zurigo. Nel quartier generale della Fifa è in programma a partire dalle 12 il sorteggio dei gironi europei di qualificazione alla Coppa del Mondo in programma tra Messico, Canada e Stati Uniti. Non è un passaggio banale per l’Italia, che ha saltato le ultime due rassegne iridate, in Russia 2018 e Qatar 2022.

A che ora ci saranno i sorteggi

Ariane Hingst, Fernando Llorente, Gianluca Zambrotta, Rachel Yankey e Robert Pires: saranno le loro le mani che estrarranno, venerdì 13 dicembre, a partire da mezzogiorno, nel quartier generale della Fifa, a Zurigo, le palline colorate che andranno a comporre i gironi di qualificazione ai Mondiali di calcio del 2026, che si disputeranno tra Canada, Stati Uniti e Messico. Quattro di loro – la tedesca Hingst, lo spagnolo Llorente, il francese Pires e, ovviamente, Gianluca Zambrotta – hanno già sollevato la Coppa del Mondo da vincitrici e vincitori (la Hingst, 173 presenze nella Nationalmannschaft der Frauen, addirittura due volte, nel 2003 e nel 2007), mentre Rachel Yankey è, ancora oggi, la calciatrice più famosa del Regno Unito, oltre ad aver superato, per numero di caps assoluti con la maglia dei Tre Leoni (Lionesses, nel suo caso) un totem come Peter Shilton, che si era fermato a 125. Faranno, tutti e cinque, da assistenti a Manolo Zubiria, il Direttore Generale dei Mondiali 2026 in quello che, dunque, può considerarsi come il primo atto ufficiale della competizione.

Un torneo – dal quale gli Azzurri mancano dal 2014, l’edizione brasiliana – che per la prima volta vedrà la partecipazione di 48 squadre nazionali, espansione che ha visto aumentare anche il numero di posti per le nazionali Uefa – la Federcalcio europea – da 13 a 16. Il format del sorteggio, invece, è stato mantenuto intatto: saranno dodici i raggruppamenti, da quattro o cinque squadre, con le vincenti qualificate di diritto alla fase finale. La fase di qualificazione per la nazionali europee inizierà a marzo 2025 e si concluderà a novembre 2025, con gli ultimi quattro posti disponibili che verranno assegnati a marzo 2026 in un playoff a sedici squadre, con le dodici seconde classificate della fase a gironi e le quattro vincitrici dei gironi della Uefa Nations League 2024-25 meglio classificate che non si sono qualificate direttamente per la Coppa del Mondo Fifa 26 come vincitrici dei gironi né sono già entrate negli spareggi come seconde classificate dei gironi.

La cerimonia del sorteggio sarà trasmessa su Rai 2

La cerimonia del sorteggio, condotta dalla statunitense Semra Hunter, volto di LigaTv – il canale della massima serie spagnola – e opinionista della Bbc, sarà trasmessa in diretta su Rai 2, a partire da mezzogiorno, con il racconto di Alberto Rimedio, Stefano Bizzotto e Lele Adani. In seguito alla pubblicazione del Ranking Fifa (Italia al 9° posto), sono state ufficializzate le fasce e le procedure del sorteggio per le qualificazioni europee alla Coppa del Mondo del 2026. Quello che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti sarà il primo Mondiale della storia a 48 squadre, con il numero dei posti per le nazionali europee che da 13 passerà a 16. La qualificazione ai quarti di finale di Nations League permette all’Italia di presentarsi da testa di serie al sorteggio in programma venerdì 13 dicembre a Zurigo (ore 12, diretta su www.fifa.com) alla presenza del Ct Luciano Spalletti. In prima fascia insieme agli Azzurri le altre 7 qualificate ai quarti di Nations League (Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna) e le altre 4 nazionali europee con il miglior Ranking Uefa (Inghilterra, Belgio, Svizzera e Austria).

