L’Arabia Saudita sarà la sede dei Mondiali di calcio 2034, l’annuncio ufficiale mercoledì dalla FIFA ha dato il via ai festeggiamenti in tutto il Paese, dove si è celebrata la notizia con fuochi d’artificio e musica in piazza a Riad. Per il regno guidato dal principe ereditario Mohammed bin Salman è il più grande premio finora ottenuto per la massiccia spesa nello sport globale. Quella saudita era l’unica candidatura ed è stata accolta dall’applauso di oltre 200 federazioni affiliate alla FIFA, sarà il primo paese a organizzare da solo la Coppa del Mondo a 48 squadre, con 104 partite in programma.

