L'attaccante georgiano si è fatto male durante il match di domenica contro la Lazio. Il club: "Ha già cominciato l'iter riabilitativo"

Brutte notizie per il Napoli e per Khvicha Kvaratskhelia che ha rimediato un infortunio durante il match di domenica contro la Lazio. “In seguito a un contrasto di gioco, Kvaratskhelia ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Oggi il calciatore azzurro si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale“, ha fatto sapere il club partenopeo in una nota. L’attaccante georgiano – ha sottolineato la società – “ha già cominciato l’iter riabilitativo”.

Bollettino medico | Le condizioni di Kvaratskhelia👇https://t.co/cschLUiGec — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 10, 2024

