All'Artemio Franchi il derby toscano valido per gli ottavi di finale: i viola tornano in campo dopo il malore accusato da Edoardo Bove

Dopo lo shock per il malore in campo di Edoardo Bove torna oggi, martedì 4 dicembre, in campo la Fiorentina contro l’Empoli, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Fiorentina-Empoli, dove vederla in tv

Il derby toscano è in programma alle 21 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e la Fiorentina ospita l’Empoli che nel turno precedente di Coppa Italia aveva eliminato il Torino. La partita sarà trasmessa in diretta su Italia 1 e in diretta streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it.

Domani in Coppa Italia si sfideranno Lazio e Napoli all’Olimpico di Roma, mentre ieri il Milan ha travolto il Sassuolo 6-1 e il Bologna ha eliminato il Monza vincendo 4-0.

