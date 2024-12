Nelle prossime ore nuovi esami per capire le cause del malore

Seconda notte tranquilla per Edoardo Bove, il centrocampista della Fiorentina ricoverato da domenica nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Careggi di Firenze dopo il malore accusato durante la partita contro l’Inter allo stadio Franchi.

Secondo quanto si apprende, il calciatore in giornata effettuerà una videochiamata con l’allenatore Raffaele Paladino e i compagni di squadra, prima dell’allenamento di rifinitura in vista della partita di Coppa Italia contro l’Empoli, in programma domani sera sempre al Franchi. Ieri Bove ha ricevuto le visite dei compagni di squadra e del presidente della Figc Gabriele Gravina, mentre la famiglia è sempre al suo fianco in attesa di nuovi esami che saranno effettuati nelle prossime ore per capire le cause del malore accusato domenica dal giocatore.

