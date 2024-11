Pareggio nel primo posticipo del Monday Night

Empoli e Udinese non si fanno del male nell’incontro valido per la 13esima giornata di Serie A. Al ‘Castellani’ finisce 1-1. Toscani in vantaggio al 23′ con la girata di Pellegri. Nella ripresa, la replica dei friulani con il colpo di testa vincente di Davis sull’angolo di Lovric. In classifica Empoli a quota 16, l’Udinese interrompe la striscia di tre sconfitte e sale a 17 punti.

