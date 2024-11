Alla celebrazione diversi i sosia del Pibe de Oro: alcuni giunti addirittura dall'Argentina

Napoli ricorda il suo campione, Diego Armando Maradona, nell’anniversario della sua scomparsa. Sono passati quattro anni dalla morte del Pibe De Oro ma il suo ricordo è ancora vivo in città. Al murale dei Quartieri Spagnoli, ormai conosciuto in tutto il mondo, napoletani e turisti hanno dedicato una torciata azzurra al campione argentino. Diversi i sosia di Maradona che si sono presentati per l’occasione, alcuni giunti addirittura dall’Argentina.

