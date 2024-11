Raggiunte Atalanta, Inter e Fiorentina al secondo posto

La Lazio supera il Bologna per 3-0 nella gara valida per la 13ma giornata di serie A e mantiene il ritmo delle inseguitrici del Napoli, appaiando a una lunghezza dai partenopei l’Atalanta, l’Inter e la Fiorentina. All’Olimpico decidono le reti di Gigot al 68′, di Zaccagni al 72′ e di Dele-Bashiru al 92′. I biancocelesti hanno approfittato della superiorità numerica legata al cartellino rosso di Pobega al 35′ del primo tempo per doppia ammonizione. Per la squadra di Baroni si tratta della quinta vittoria consecutiva. I felsinei, reduci da tre successi di fila, restano invece a 18 punti momentaneamente all’ottavo posto.

