Settima vittoria consecutiva in campionato per la squadra di Palladino

La Fiorentina supera in trasferta il Como nel match valido per la 13esima giornata di Serie A. La formazione viola si porta in vantaggio con Adli al 20′ e mette al sicuro il risultato al 68′ con Kean. Il Como chiude in 10 per l’espulsione di Dossena al 91′. La squadra di Italiano non perde in A dalla gara del 15 settembre a Bergamo contro l’Atalanta e firma la settima vittoria consecutiva in campionato. Solo una volta ha fatto meglio, nel 1970.

