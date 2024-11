E’ atterrato in perfetto orario l’aereo che portava Claudio Ranieri a Roma. Ad attenderlo a Fiumicino un centinaio di tifosi che hanno letteralmente assaltato il mister di San Saba. Su di lui pesano le speranze di tutti i tifosi giallorossi giunti al terzo allenatore della stagione. Ranieri per nulla sopreso non si è tirato indietro di fronte al muro di tifosi che lo abbracciava e gli urlava di tutto. Il tecnico si è prestato a foto e selfie visibilmente soddisfatto del suo ritorno a casa. Tra i tanti fan anche Flavio Cobolli, tennista italiano trentesimo nel ranking Atp ma soprattutto gran tifoso romanista. Il primo che il mister ha voluto abbracciare è stato proprio lui.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata