L'ex tecnico della squadra: "Io lì sono di casa"

“Io mai più a Trigoria? Io veramente non l’ho mai detto”. Così Daniele De Rossi, intervenuto ai microfoni della Rai in occasione dell’inserimento nella Hall of Fame del calcio italiano a Firenze. “Ne sono uscite tante, ma al di là delle dinamiche che sono successe da giocatore prima e allenatore poi, io lì sono di casa. Lo stesso presidente lo ha sempre detto, ci lavora ancora mio padre. Ma io come torno a Coverciano, tornerò anche a Trigoria” ha detto De Rossi.

