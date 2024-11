Il mister dei brianzoli: "Carica la squadra alla vigilia del match"

Alessandro Nesta carica il Monza alla vigilia del match di campionato contro la Lazio. “La classifica è questa, i punti sono quelli che sono. Probabilmente avremmo meritato qualche punto in più. Siamo consapevoli della nostra posizione e dobbiamo fare punti”, ha detto l’allenatore, grande ex della partita, nella classica conferenza della vigilia.

“La Lazio, in gran forma, è la squadra che ha segnato di più negli ultimi 15 minuti della partita. Il Monza, al contrario, subisce gol nel finale. Che considerazione possiamo trarre? Io penso che la Lazio sia una squadra che non molli mai e lo dice anche campionato. Non parlerei di stanchezza fisica. Dovremo stare attenti. Stanno facendo un super campionato”, ha dichiarato l’allenatore dei brianzoli.

La Lazio per me è la mia famiglia

“La Lazio per me è la mia famiglia. Andavo allo stadio con mio papà e fratello. Domenica sono tornato allo stadio dopo tanto tempo. I fatti dicono che ha una squadra forte e competitiva. Roma è una città importante dove tutto è amplificato. Lavorano bene”, ha aggiunto Nesta. “Ogni singolo match è completamento diverso. Si possono fare mille discorsi e dipende da ogni situazione. La Lazio è una squadra forte. Dobbiamo fare una bella partita. Non serve essere belli o brutti, bisogna fare punti. Rabbia come elemento nuovo da introdurre? È una caratteristica che dobbiamo sfruttare bene. È un’arma che può farti anche male. Quello che è successo è successo. Il messaggio che do alla squadra è che dipende tutto e soltanto da noi”, ha sottolineato il tecnico biancorosso.

