Il tecnico partenopeo alla vigilia del big match di campionato: "Ci misureremo con la migliore"

Le parole di Antonio Conte, allenatore del Napoli, in conferenza stampa prima della partita tra i partenopei e l’Inter a San Siro. “Sono tre punti importanti per noi e per loro, è inevitabile che andiamo ad affrontare una squadra che oggi per tutto quello che ha dimostrato in questi ultimi anni è la squadra più forte. Oggi si mettono in una posizione più alta rispetto a tutte le altre antagoniste, ma questo perché va dato merito a loro, hanno fatto un grandissimo lavoro, dai dirigenti all’allenamento ai calciatori, sono cresciuti tutti in maniera esponenziale”, ha detto Conte. Nell’incontro gli azzurri, primi in classifica con 25 punti, affronteranno i nerazzurri campioni d’Italia in carica, al secondo posto a quota 24. “Ci misureremo con la migliore del campionato – ha aggiunto Conte – Sarà un test importante anche per noi per capire che tipo di progressi stiamo facendo”.

