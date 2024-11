Il tecnico bianconero: "Douglas Luiz out, non voglio rischiarlo"

“Le sensazioni sono buone, perché vedo bene la squadra, con l’atteggiamento giusto in allenamento. Questa partita ha un’atmosfera speciale sia per noi che per i nostri tifosi, domani bisogna andare al massimo per fare una grande partita”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Thiago Motta in conferenza stampa alla vigilia del derby di campionato contro il Torino. “Sappiamo che la città lo vive in un modo molto intenso, però lo viviamo anche noi. Sono partite belle da giocare, c’è una atmosfera molto speciale, le due squadre ne sono consapevoli – ha aggiunto – Faremo il massimo per fare una grande partita e portarla dalla nostra parte domani”.

“Dobbiamo essere pronti”

“In una partita così il passato conta pochissimo, conta domani quando l’arbitro fischierà l’inizio della partita. Noi dovremo essere pronti a competere al massimo contro una squadra che sicuramente vorrà competere, cercando di imporre il nostro gioco ed evitare ciò che dobbiamo evitare contro una squadra molto pericolosa nelle ripartenze. Dobbiamo fare una grande partita per avere il risultato che vogliamo”. Lo ha detto il tecnico.

Douglas Luiz e Nico Gonzalez out

Douglas Luiz “ieri in allenamento non si è sentito ancora al 100%, ho deciso che non voglio rischiarlo, vedremo nelle prossime partite se sarà disponibile o no”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Thiago Motta in conferenza stampa alla vigilia del derby di campionato contro il Torino. “Anche Nico Gonzalez non sarà disponibile domani, così come Adzic che ha avuto un piccolo problemino – ha rivelato – Va valutato ma anche lui non sarà disponibile domani”.

