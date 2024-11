Giallorossi in vantaggio con Mancini al 62', pareggio di Mac Allister al 77'

La Roma pareggia 1-1 contro i belgi dell’Union St. Gilloise nella gara per il quarto turno del girone unico di Europa League. Giallorossi in vantaggio con Mancini al 62′ di testa su cross di Pellegrini, pareggio di Mac Allister al 77′ che sfrutta una mancata uscita di Svilar su calcio d’angolo. La Roma si porta a 5 punti in classifica restando in zona playoff per l’accesso ai sedicesimi, i belgi a 2.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata