Diminuisce però l'indebitamento del club bianconero che è ora di 242 milioni

L’assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio della Juventus al 30 giugno 2024. All’Allianz Stadium, si è raggiunto il 99,2% di voti favorevoli con il club che chiude l’esercizio in rosso pari a 199,2 milioni di euro. All’assemblea hanno partecipato 265 azionisti. Diminuisce però l’indebitamento che è ora di 242 milioni, in miglioramento di quasi 100 milioni rispetto al bilancio precedente, quando era di 339 milioni di euro.

Azionisti Juve applaudono Chiellini, Scanavino: “Darà contributo”

“Giorgio Chiellini si è unito a noi con l’obiettivo di fare una crescita manageriale all’interno della società. Il primo step è molto importante, sui rapporti istituzionali legati al calcio giocato e a tutte le politiche a livello nazionale e internazionale. Queste tematiche sono significative, si giocano tante partite, c’è un tema sul numero delle competizioni e di ricavi legati a queste competizioni”. Lo ha detto l’ad della Juventus Maurizio Scanavino nel corso dell’assemblea degli azionisti all’Allianz Stadium presentando l’ingresso in società dell’ex difensore bianconero.

La stessa assemblea ha accolto Chiellini con un lungo applauso. “Sono tavoli che stanno diventando molto rilevanti – ha aggiunto Scanavino – Giorgio darà il suo contributo non solo per la Juventus ma per tutto il sistema calcio su queste tematiche importanti”.

Ferrero: “La Juve non è solo prima squadra ma molto di più”

“Sono arrivato da un anno, è la mia seconda assemblea e ho scoperto una realtà che non conoscevo. Noi qui abbiamo presente tutti cos’è la prima squadra, la squadra che gioca e vince e tutti conosciamo. In realtà la Juve è davvero molto di più, ha 22 squadre e 650 atleti”. Lo ha detto il presidente della Juventus Gianluca Ferrero nel discorso che ha aperto l’assemblea degli azionisti, all’Allianz Stadium, chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 30 giugno 2024. In sala sono presenti anche l’ad Maurizio Scanavino, il Cfo Stefano Cerrato, il Football Director Cristiano Giuntoli e Giorgio Chiellini, alla sua prima assemblea in qualità di dirigente bianconero.

