foto di archivio

Seconda giornata del primo turno infrasettimanale: i nerazzurri giocano a Empoli, i bergamaschi ospitano il Monza, i bianconeri il Parma

Dopo i tre match di ieri la decima giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale di questa stagione, prosegue oggi con altre quattro partite. Empoli-Inter, Venezia-Udinese, Atalanta-Monza e Juventus-Parma.

Empoli-Inter, nerazzurri in trasferta per i tre punti

Si inizia alle 18:30 con Empoli-Inter, i nerazzurri cercano i tre punti per provare a rimanere in scia del Napoli di Conte che ieri ha espugnato San Siro battendo il Milan 2-0. I toscani guidati da D’Aversa non vincono da oltre un mese e hanno bisogno di punti dopo i due pareggi e le due sconfitte nelle ultime quattro sfide di campionato. Sempre alle 18:30 la sfida tra il Venezia di Di Francesco, fanalino di coda con soli 5 punti, e l’Udinese rivelazione del tedesco Runjaic.

Atalanta-Monza al Gewiss Stadium

Alle 20:45, invece, altre due sfide affascinanti. A Bergamo andrà in scena il derby lombardo Atalanta-Monza. I nerazzurri, galvanizzati dai sei gol rifilati al Verona e dalla cerimonia del Pallone d’Oro a cui hanno preso parte l’allenatore Gasperini e Lookman, cercheranno la quarta vittoria consecutiva. Dal canto loro, i brianzoli proveranno a mantenere la striscia positiva (due pareggi e una vittoria nelle ultime tre) per provare ad allontanare le sabbie mobili delle ultime posizioni.

Juventus-Parma allo Stadium

Allo Stadium ci sarà invece il match tra la Juventus e un Parma in crisi che non vince addirittura da agosto (l’unico successo in campionato risale alla vittoria casalinga del 24 agosto, 2-1 al Milan). I crociati sono reduci da tre pareggi consecutivi, l’ultimo casalingo proprio contro l’Empoli. Dopo il pirotecnico 4-4 di San Siro Thiago Motta va a caccia del quinto successo in campionato provando ad approfittare del turno casalingo.

Dove vedere i match di oggi

Dei quattro match in programma oggi tre saranno visibili su Dazn: alle 18:30 Empoli-Inter e Venezia-Udinese, mentre alle 20:45 sarà trasmessa Atalanta-Monza. Su Sky Sport invece la sfida di Torino Juventus-Parma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata