I brasiliani hanno eliminato il River Plate dopo lo 0-0 al Monumental. All'andata avevano vinto 3-0

L’Atletico Mineiro è la prima finalista della Coppa Libertadores. Alla squadra brasiliana è bastato pareggiare per 0-0 in casa del River Plate, davanti agli 80mila spettatori dello stadio Monumental, per staccare il pass per la seconda finale della sua storia. La squadra dell’attaccante veterano Hulk aveva battuto i rivali per 3-0 nella semifinale di andata in Brasile. In finale l’Atletico Mineiro affronterà quasi certamente il Botafogo in un derby tutto brasiliano.

Stanotte l’altra semifinale Penarol-Botafogo

Nell’altra semifinale, infatti, i bianconeri di Rio de Janeiro partono dal 5-0 ottenuto all’andata contro gli uruguagi del Penarol. Le squadre brasiliane hanno vinto la Coppa Libertadores negli ultimi cinque anni. La finale è in programma il 30 di novembre allo stadio Monumental di Buenos Aires, la casa proprio del River Plate che ha perso così una grandissima occasione. La vincente del trofeo sarà l’ultima qualificata per il Mondiale per Club della Fifa 2025 negli Usa.

