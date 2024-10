Per l'attaccante di 34 anni esordio rimandato. Il tecnico Gilardino: "Da solo non può risolvere i problemi, priorità è la squadra"

Mario Balotelli al Genoa, ma per ora l’esordio è rimandato. Supermario non è stato convocato per il match con la Fiorentina, come reso noto dal tecnico Alberto Gilardino all’indomani dell’ufficialità dell’acquisto dell’attaccante di 34 anni e alla vigilia della partita contro i viola al Ferraris.

Gilardino: “Va tutelato, da solo non risolve i problemi”

“Balotelli è arrivato con grandissima motivazione. Ho parlato tanto con lui. In questo momento il suo programma prevede una settimana di lavoro, sia con la squadra sia con test fisici. Domani non sarà convocato”, ha detto Gilardino nella conferenza stampa di vigilia del match. “Andiamo avanti con lui passo dopo passo, va tutelato. Da solo non può risolvere i problemi nostri e poi, come ho sempre detto, la priorità è la squadra“, ha aggiunto. Quanto alla formazione, possibile vedere in campo Ekhator contro la Fiorentina. “Stiamo valutando ma occorre tener presente che la volontà sono i giocatori non tanto il modulo tattico”. Badelj e Bani tra i calciatori che potrebbero essere recuperati: “Bani prosegue ad effettuare un percorso individuale e speriamo che presto possa aggregarsi alla squadra dalla prossima settimana. Milan è importante, ci appoggiamo tutti su di lui anche se arriva da un infortunio e non ha i 90 minuti nelle gambe”.

