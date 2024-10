Supermario oggi si sottopone alle visite mediche, poi la sottoscrizione dell'accordo di durata annuale. Le ultime news e le prime parole

Mario Balotelli al Genoa, ci siamo: oggi le visite mediche e la firma del contratto di un anno. Supermario, 34 anni, è arrivato a Genova ieri sera e oggi si sottoporrà agli esami di rito prima di sottoscrivere l’accordo che lo legherà ai rossoblù. L’ex attaccante della Nazionale, classe ’90, si metterà subito a disposizione di Alberto Gilardino, suo ex compagno di squadra in Azzurro. Intanto, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato le prime dichiarazioni all’inizio della sua nuova avventura con la formazione ligure che lo riporta in Italia dopo quattro anni.

Balotelli: “Sono carico, parlerà il campo”

“Sono carico -ha detto Balotelli-, sinceramente non ho tanta voglia di parlare, voglio cominciare e che sia il campo a farlo. Se ho il fuoco dentro come detto da Gila? Lo vedrete, dai. Un saluto ai tifosi, ci vediamo allo stadio. Speriamo in bene, darò tutto me stesso. Quando sarò pronto? Spero presto”.

