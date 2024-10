Emozioni a non finire nel big match della nona giornata di Serie A

Inter e Juventus hanno pareggiato 4-4, nel posticipo della 9a giornata di Serie A. Emozioni a non finire a San Siro: nerazzurri in vantaggio al 15′ con un rigore di Zielinski, la rimonta della Juve con Vlahovic al 20′ e Weah al 28′. La controreplica nerazzurra con Mkhitaryan al 34′, ancora Zielinski su rigore al 37′ e Dumfries al 53′. Per la Juve a segno poi Yildiz al 71′ e all’82’.

