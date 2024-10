SuperMario ad agosto ha compiuto 34 anni ed è attualmente svincolato

Il Genoa ha deciso di ingaggiare Mario Balotelli per rinforzare nell’immediato il reparto offensivo, indebolito da una serie di infortuni che hanno colpito in successione Ekuban, Vitinha e Messias. Secondo quanto si apprende da fonti vicine al club ligure la “trattativa è in fase avanzata”, ma l’annuncio non è previsto per la giornata odierna. Balotelli, che ad agosto ha compiuto 34 anni, è attualmente svincolato, reduce dall’esperienza in Turchia con la maglia dell’Adana Demirspor. La sua ultima avventura in Italia risale alla stagione 2020/21, in Serie B, con il Monza.

