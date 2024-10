Il presidente rossoblu: "Ma l'acquisto deve rispondere anche a una indicazione tecnica"

Mario Balotelli al Genoa? “Non dipende da me. Io ho espresso un sogno romantico, se poi risponde anche a una indicazione tecnica non sta a me dirlo“. Così il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, in merito all’ipotesi di acquisto da parte dei rossoblu dell’attaccante ex Inter e Milan. “Ne so tanto come voi“, ha poi detto ancora Zangrillo ai giornalisti prima dell’assemblea di Lega Serie A a Milano. “Ci vediamo dopo che magari…“

