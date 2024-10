I sardi, in 10 dal primo tempo per l'espulsione di Makombou, restano a quota 9

L’Udinese ha battuto per 2-0 il Cagliari nell’anticipo della 9a giornata di Serie A. Allo stadio Friuli, la compagine bianconera colpisce con un gol per tempo di Lucca e Davis. Con questa vittoria, l’Udinese aggancia momentaneamente la Juventus al terzo posto in classifica con 16 punti mentre il Cagliari resta inchiodato a quota 9 punti. Parte meglio l’Udinese che nel primo tempo attacca e crea tante occasioni. L’aggressività dei bianconeri friulani mette in difficoltà i sardi, che restano anche in 10 a causa di un doppio giallo a Makoumbou per due interventi rudi su Payero. L’Udinese sblocca il risultato meritatamente al 38′ con un imperioso colpo di testa del bomber Lorenzo Lucca su cross dalla trequarti di Kamara. Nulla da fare per l’ex di turno Scuffet. Nella ripresa il Cagliari abbozza una reazione, nonostante l’inferiorità, ma l’Udinese controlla agevolmente e poi al 78′ colpisce ancora. Il raddoppio friulano porta la firma di Keinan Davis, che dribbla con uno splendido doppio passo un avversario e poi batte Scuffet con un destro potente sotto la traversa.

