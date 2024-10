Rete di Chukwueze al 13'. Reijnders espulso al 29' per fallo su Lovric

Il Milan ha battuto l’Udinese nell’ottava giornata del campionato di Serie A. Match denso di emozioni a San Siro. La squadra di Paulo Fonseca in vantaggio grazie a un gol di Chukwueze al 13′. Rossoneri in 10 dal 29′ per l’espulsione di Reijnders che ha commesso fallo su Lovric lanciato a rete. Nel finale di tempo i friulani trovano il pareggio con Ehizibue, ma il gol è annullato per fuorigioco. In pieno recupero altra rete annullata ai bianconeri. Da segnalare l’assenza di Rafa Leao, restato in panchina per tutti i 90′. Grazie a questa vittoria il Milan sale a 14 punti, l’Udinese resta a 13.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata