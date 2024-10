Le sue parole dopo l'assemblea di Lega Serie A a Milano

La decisione di rinviare Bologna-Milan? “C’è una situazione oggettiva di difficoltà nella zona dello stadio Dall’Ara, dove ci sono stati anche dei crolli. Quindi aldilà della solidarietà che sempre esprimiamo a favore delle famiglie c’era anche una situazione oggettiva che rendeva difficile la disputa della partita a Bologna”. Così l’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, dopo l’assemblea di Lega Serie A a Milano, in merito al rinvio della gara con i rossoneri, originariamente in programma per sabato, a causa del maltempo. “Mi sembra che sia la decisione più saggia, perché consente anche di salvaguardare l’incasso della gara che in parte sarà devoluto alle popolazioni colpite”, ha aggiunto. Sulle divergenze di vedute con il Milan in merito al rinvio, ancora Fenucci ha detto: “Ci sono necessità organizzative alla base di ogni partita di calcio, ma giocare a porte chiuse sarebbe sempre una sconfitta per tutto il movimento”.

