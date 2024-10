L'ad brianzolo: "Maldini all'Inter? Mai parlato con Marotta o con nessuno di lui"

“Ci siamo sbloccati, meno male. Eravamo preoccupati sì, ma la squadra ha pareggiato contro squadre importanti e poteva non perdere in altre occasioni”. Lo ha detto l’ad del Monza Adriano Galliani arrivando all’assemblea di Lega Serie A a Milano nella sede di via Rosellini, a proposito della prima vittoria stagionale della squadra brianzola, 3-0 in casa del Verona. Sull’allenatore biancorosso, Galliani ha aggiunto: “Nesta non è mai stato in pericolo. Sta andando bene, anche perché l’ho scelto io (ride, ndr)”. Poi sulle voci di mercato che vedono Daniel Maldini accostato all’Inter: “Maldini? Mai parlato con Marotta e con nessuno di lui, con il giocatore parlo tutti i giorni, per domenica dovrebbe farcela. Ma non ne ho mai parlato con nessuno. Non ci hanno mai fatto richieste, non esiste: non credo. Poi io sono milanista, lasciatemi stare”, ha proseguito Galliani. Infine: “Chi vince il campionato? Secondo me una tra Napoli, Inter, Juve e Milan“.

