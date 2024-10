I biancocelesti sono primi in classifica a punteggio pieno

La Lazio si impone per 2-0 in casa degli olandesi del Twente nella terza giornata dell’Europa League. A chiudere la gara è la rete di Isaksen all’87’ sfruttando l’assist di Dele-Bashiru in contropiede. Nel primo tempo il gol di Pedro, convalidato solo dopo un check del Var che ha valutato regolare la posizione di Vecino autore dell’assist. Olandesi in dieci dall’11’ del primo tempo per l’espulsione del portiere Unnerstall. Con questa vittoria la Lazio è prima in classifica a punteggio pieno con 9 punti, con concrete possibilità di accedere direttamente agli ottavi. Per la Lazio si tratta della terza vittoria in altrettante giornate di Europa League, dopo i successi sulla Dinamo Kiev e sul Nizza.

