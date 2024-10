Immagine da X

In un video circolato online si vede l'ex centrocampista, e altri calciatori tedeschi, che esultano al gol-vittoria di El Bilal Touré e rivolgono gesti provocatori verso alcuni ultras

Il successo dello Stoccarda in casa della Juventus nella partita di Champions League giocata martedì scorso a Torino ha avuto una coda polemica che ha visto protagonisti un gruppo di ‘ambasciatori’ del club tedesco, tra cui l’ex Inter, Hansi Mueller, e alcuni tifosi bianconeri. In un video circolato online, si possono osservare Mueller, insieme ad altri ex dello Stoccarda come Guido Buchwald, Timo Hildebrand e Cacau, presenti in tribuna allo Juventus Stadium, mentre esultano vivacemente al gol-vittoria di El Bilal Touré e rivolgono gesti provocatori verso alcuni tifosi bianconeri. Una reazione, ha spiegato Mueller a Bild, dovuta ad una precedente provocazione da parte di un fan juventino. “Quando Millot ha sbagliato il rigore, un italiano ci ha deriso e ci ha fatto il dito medio. Si è comportato in modo antisportivo e irrispettoso nei nostri confronti”, ha raccontato Mueller, che in Italia ha vestito anche la maglia del Como, spiegando che gli addetti alla sicurezza non sono intervenuti nei confronti del tifoso. “Ho assistito a molte partite di calcio. Ma non ho mai sperimentato niente del genere. Siamo ambasciatori del marchio Stoccarda. La nostra reazione non è stata altro che quella di difenderci. È chiaro che noi ex giocatori diamo tutto per il nostro club. Quando veniamo derisi, non lo accettiamo e basta”, ha aggiunto l’ex calciatore tedesco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata