Il settimanale Gente pubblica gli scatti. Contattata direttamente la donna conferma la relazione

“Totti ci ricasca?” Con questo titolo il settimanale Gente annuncia in copertina la pubblicazione giovedì 24 ottobre di una serie di foto che ritraggono l’ex capitano della Roma Francesco Totti in un hotel della Capitale insieme alla giornalista Marialuisa Jacobelli. Contattata direttamente dal settimanale, la donna ha confermato: “C’è una liaison fra di noi? Sì”. Totti è ancora ufficialmente legato a Noemi Bocchi, dopo la separazione da Ilary Blasi con cui è ancora in corso una causa in tribunale.

